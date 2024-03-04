Втрата 400 мільйонів гривень щомісяця: нардеп вимагає від уряду поновити видобуток газу "Укрнафтобурінням"

Приблизно 400 мільйонів гривень щомісяця та близько 5% всеукраїнського видобутку природного газу – така ціна саботування з боку голови "Держгеонадрів" України Романа Опімаха судового рішення на користь також державної компанії "Укрнафтобуріння". Хоча Київський окружний адміністративний суд зобов'язав "Держгеонадра" України розглянути питання щодо видачі спецдозволу на користування надрами замість анульованого №6349 від 10 липня 2019 року, фактично цього не було зроблено.

Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook пише народний депутат України Олексій Кучеренко. Видобуток газу було припинено у грудні 2023 року і з того часу кожен місяць простою коштує держбюджету сотні мільйонів гривень.

Як стверджує політик у своєму зверненні до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, простій з видобутку газу на Сахалінському родовищі коштує державі 190 млн грн ренти, 130 млн грн ПДВ і 80 млн грн податку на прибуток. Якщо ж "Укрнафтобуріння" не буде видобувати газ протягом всього року, то газовий баланс країни поменшає на 0,5-1 млрд кубометрів блакитного палива, що приблизно становить 5% від необхідного Україні обсягу.

З огляду на це Олексій Кучеренко у своєму зверненні запропонував:

невідкладно розглянути на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України ситуацію щодо переривання функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу, та її впливу на енергетичну безпеку країни;

зобовʼязати "Держгеонадра" дорученням від уряду або профільного міністра невідкладно виконати рішення суду про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, а саме – "Держгеонадра" повинні розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі та утриматися від дій, спрямованих на уникнення (затягування) його виконання.

Раніше "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ. Нардеп каже про загрозу для енергобезпеки.

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