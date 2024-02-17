Втрата Авдіївки - це програш всього західного світу: нардеп нагадав про невиконані зобов’язання

Президент Зеленський справедливо докоряє західним партнерам України втратою Авдіївки, яку довелося залишити виключно через брак боєприпасів.

Про це говорив в ефірі національного телемарафону народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

“Це програш, умовно кажучи, не тільки України, а всього західного світу. Якщо вони готові і далі миритися з цим, то можуть нічого не робити”, - різко зауважив він.

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За словами Чернєва, українська влада очікує, що західні партнери будуть збільшувати виробництво боєприпасів, яких катастрофічно бракує ЗСУ.

“На жаль, вони не виконують взятих на себе зобов'язань щодо, наприклад, одного мільйона снарядів від ЄС, який мав бути до кінця минулого року. Але я знаю про те, що збільшується виробництво, так, воно не швидко робиться, на жаль”, - зазначив нардеп.

Значно складніша ситуація, за словами Чернєва, з постачанням далекобійних ракет, зокрема німецьких “Таурус”.

“Ми, як делегація українських парламентарів, спілкуємося з максимальною кількістю не тільки німецьких парламентарів, але й інших, які можуть вплинути на рішення Шольца, зокрема, ми заручилися підтримкою міністра оборони Канада... Певні депутати, які вхожі до Макрона, пообіцяли, що Макрон поговорить з Шольцем щодо "Таурусів"... Я майже впевнений, що "Тауруси" рано чи пізно будуть тут, в Україні", - зазначив український політик.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

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