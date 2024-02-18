Втрата Авдіївки: Сирський про те, чи вдасться повернути окуповані міста

У річницю боїв за Дебальцеве Сирський вшанував загиблих захисників біля пам’ятника на Аскольдовій могилі.

Українські військові обов'язково повернуться у захоплені ворогом міста і визволять окуповані території.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вшановуючи пам'ять загиблих у Дебальцево українських захисників у лютому 2015-го.

"Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил генерал-майором Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх загиблих побратимів і посестер, з якими взимку 2015 року разом воював в районі Дебальцево. На Аскольдовій могилі у Києві є пам’ятник, зведений в пам’ять нашої боротьби на Дебальцевському напрямку", – сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять захисників Дебальцево

Генерал зазначив, що бої за Дебальцеве для нього – це не лише термін з історії десятилітньої війни за Незалежність проти російської агресії, але і частина особистого життя.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головком нагадав, що взимку 2015 року він був одним з командирів сил Антитерористичної операції і на Дебальцевському плацдармі. Одне із завдань, яке йому було визначено – координувати вихід українських підрозділів з Дебальцевого.

"Я знаю точно, ми повернемося у Дебальцеве, ми повернемося у Вуглегірськ, Логвинове, Рідкодуб, врешті ми повернемося у нашу українську Авдіївку і Донецьк. Ми звільнимо усі наші рідні українські землі! Ми знаємо за що ми боремося! Ми переможемо! Слава Україні", – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, що Олександр Сирський був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком він виїжджав до самого міста, оточеного окупантами. Сирський же координував вихід українських військових з Дебальцева.

Раніше повідомлялося, що українські військові у ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки.

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