Втрата броні від мобілізації після 28 травня: які підприємства під загрозою

Бронювання працівників / © скрін з відео

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В Україні до 28 травня 2025 року всі підприємства, які мають статус критично важливих для економіки, повинні подати пакет документів для підтвердження свого статусу. Це необхідно для того, щоб зберегти бронювання від мобілізації.

Відповідне роз’яснення міститься у листі Мінекономіки від 19 травня 2025 року № 27-11/37509-07.

Зокрема, підприємства мають надіслати на електронну адресу meconomy@me.gov.ua конкретні документи, визначені в листі.

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Які документи потрібно надати

Підприємства мають надіслати витяг з інформаційної системи Державної податкової служби (ДПС) про стан розрахунків із бюджетом і цільовими фондами за місцезнаходженням філій, представництв або інших відокремлених підрозділів за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року. Окрім того, потрібно подати документи, що підтверджують право власності або оренду нерухомого майна, щоб засвідчити ведення діяльності у трьох і більше областях України.

Щомісячний моніторинг і позбавлення статусу

За новими правилами Мінекономіки передбачено щомісячний моніторинг відповідності підприємств вимогам. Контроль буде стосуватися середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків і кількості військовозобов’язаних працівників. Якщо підприємство не відповідатиме цим критеріям, йому направлять офіційний запит із проханням надати пояснення. У разі підтвердження невідповідності — підприємство позбавлять статусу критично важливого, що означатиме втрату бронювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те у яких випадках можуть мобілізувати, навіть якщо є бронювання.