Втрата цноти, оргазми і зради: як українці оцінюють своє сексуальне життя

Втрата цноти, оргазми і зради: як українці оцінюють своє сексуальне життя

Українців запитали, наскільки секс є важливим у їхньому житті.

Більшість українців, а саме 64% опитаних, позитивно оцінили своє сексуальне життя.

Про це свідчать результати дослідження Gradus Research.

В опитуванні взяли участь 1099 чоловіків та жінок з різних регіонів України, які живуть містах з населенням у 50 тисяч мешканців і більше. Вік опитаних — 18-60 років.

Задоволеність сексуальним життям

64% респондентів позитивно оцінили власне сексуальне життя. Найбільший відсоток сексуально незадоволених серед вікової групи 18-24 — 44%.

78% опитаних назвали секс важливою складовою стосунків з партнером. Шлюб сприймається більшістю українців як інструмент впорядкування сексуальних стосунків. 80% опитаних вважають, що шлюб вимагає безумовної вірності, проте старші респонденти частіше висловлюють думку, що зради не обов’язково мають приводити до розриву стосунків.

Перший секс

Як не дивно, попри всі стереотипи про "хтиву молодь", яка начебто веде безладне сексуальне життя, 45% опитаних втратили цноту після 18-ти. Чверть молоді віком від 18 до 24 років досі незаймані. Мешканці Києва частіше вказують про перший секс у віці до 16 років – 19%, порівнюючи з 12% серед усіх респондентів.

Як часто українці займаються сексом

Переважна більшість респондентів (57%) займаються сексом раз на тиждень і частіше. Чоловіки декларують, що займаються сексом частіше за жінок: 46% зазначають, що це відбувається декілька разів на тиждень, порівнюючи з 31% серед жінок.

Частотою сексу більшість задоволена, але 38% виражають бажання більш активного сексуального життя. Найбільш задоволеними частотою є жінки (56%) та вікова група 55-60 (72%). 44% чоловіків хочуть у своєму житті більше сексу.

Оргазм

Згідно з результатами дослідження, жінки рідше в порівнянні з чоловіками досягають оргазму під час сексу. Лише 35% респонденток вказали на оргазм під час кожного статевого акту проти 78% серед чоловіків.

Жінки частіше імітаціють оргазм: 64% вказують на те, що робили це хоча б раз у житті, в той час як серед чоловіків цей відсоток становить 23%.

Нагадаємо, що у центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом, їх зняли на відео.

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