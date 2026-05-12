Втрата пенсійного посвідчення: як відновити документ

В Україні пенсіонер у разі втрати пенсійного посвідчення може отримати новий документ.

Про це нагадали у ПФУ.

Як можна відновити втрачене пенсійне посвідчення

Щоб відновити пенсійне посвідчення, можна скористатися одним з цих способів:

Звернутися до будь-якого сервісного центру територіального органу ПФУ — необхідно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву для виготовлення посвідчення, до якої треба додати кольорове фото розміром 3*2,5 см

За допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ — потрібно зайти в розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та обрати опцію «Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення»

За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» — слід обрати вкладку «До ПФУ», розділ «Комунікації до ПФУ» — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»

У ПФУ додали, що для подання заяви на виготовлення посвідчення засобами електронних сервісів Фонду необхідно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотокартку.

«Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб, а назви мають відповідати виду відсканованого документа», — йдеться у повідомленні.

Нове пенсійне посвідчення буде видано пенсіонеру в тому сервісному центрі Фонду, який він зазначив в заяві.

Нагадаємо, українцям рекомендують відмовитися від традиційного паперового пенсійного посвідчення та оформити цифровий варіант, що є значно зручнішим та має низку переваг.

