Втрата Покровська — "питання часу": Нардеп Костенко пояснив, чому ситуація критична

Ситуація під Покровськом залишається вкрай складною / © Associated Press

Реклама

Ситуація у районі Покровська та прилеглої агломерації є дуже складною, оскільки російські війська накопичують особовий склад і намагаються перекрити логістичні шляхи за допомогою дронів, створюючи загрозу оточення. За словами народного депутата Романа Костенка, втрата міста, на жаль, давно стала «питанням часу» через перевагу ворога в ресурсах.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко в етері «Radio NV».

«Це питання часу»: просування ворога і ресурси

Роман Костенко підтвердив, що росіяни не змінили своєї стратегічної цілі з 2022 року — повне захоплення Донецької та Луганської областей у межах їхніх адміністративних кордонів. Тому логічно, що ворог тисне на цьому напрямку.

Реклама

Нардеп вважає, що враховуючи темпи та ресурси, які залучає ворог, втрата Покровська давно була питанням часу.

«Багато хто розумів, що з тими темпами й тими ресурсами, які залучають росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата Покровська — це давно було питання часу. І все, що ми робили, це було питання того, щоб пригальмувати просування росіян», — зазначив Костенко.

Він додав, що зараз битва за місто «входить у завершальну фазу».

Невдалий контрнаступ і перевага ворога

Сили оборони докладають усіх зусиль, щоб зупинити наступ РФ, однак перевага наразі на боці росіян. Костенко згадав контрнаступальну операцію, про яку раніше говорив Президент, що мала відбутися на Добропільському напрямку.

Реклама

«Оцей контрнаступ мав пригальмувати просування ворога… але ворог там зайняв серйозну оборону. Ну, наскільки ми бачимо, що цей контрнаступ не пройшов успішно і ворог все-таки продовжує просуватись», — пояснив народний обранець.

Наразі ворог намагається досягти своєї мети, накопичуючи особовий склад у місті та використовуючи дрони, щоб перекрити логістичні шляхи. Таким чином створюється «оточення тільки засобами враження».

Завдання командування: не допустити «котла»

Костенко наголосив, що українському командуванню необхідно ухвалити «правильні рішення» щодо ситуації в Покровській агломерації.

Оборона та управління вогнем: Прийняти правильні рішення щодо оборони та максимально знищувати росіян.

Уникнути оточення: «Ну і ні в якому разі не допустити оточення і залишення там наших підрозділів, якщо доведеться».

Нардеп зазначив, що за всю війну, за винятком перших днів та Маріуполя, великих оточень українських військ не було. Тому зараз необхідно зробити все можливе, щоб не допустити «котла».

Реклама

«Так виглядає, і умови противником створені вже… які нависають над Покровськом. Все йде до його втрати», — підсумував Костенко, але додав, що «на війні теж бувають чудеса».

Нагадаємо, у ЗСУ заперечили «блокування» Покровська. Військові заявили, що Росія поширює фейки про ситуацію в місті.