Укрaїнa
612
2 хв

Втрата позицій чи зачистка від диверсантів: що насправді відбувається у Куп’янську

Військові заперечують, що у центрі Куп’янська точаться бої з російськими диверсантами.

Ірина Ігнатова
Куп'янськ

Місто Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони України / © Getty Images

У соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що російські окупанти дісталися до центру Куп’янська і там тривають бої. Однак ці чутки не відповідають дійсності, а їхня мета — посіяти паніку. Насправді ж українські захисники ведуть операцію із блокування та знищення диверсійних груп росіян, яким вдалося проникнути на околиці міста.

Про це заявив спікер ОСУВ «Дніпро» підполковник Олексій Бєльський у коментарі «РБК-Україна».

Тактика ворога та ситуація в місті

Олексій Бєльський повідомив, що українські військові пошкодили та затопили газопровідну трубу, якою росіяни переправляли своїх солдатів у місто. Наразі ворожі диверсанти намагаються перетинати річку Оскіл на плотах та човнах.

«Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупанти діють на півночі Куп’янська, куди їм вдалося інфільтруватися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка», — наголосив спікер ОСУВ «Дніпро».

Полонені окупанти розповідають, що проникали до міста групами по 2-9 осіб, частина — у цивільному одязі. Перед кожною групою було поставлене конкретне завдання: захопити певну будівлю чи позицію. За словами Бєльського, росіяни також отримали наказ вбивати всіх цивільних чоловіків віком від 18 до 60 років, а жінок та дітей використовувати як «живий щит».

Ситуація в Куп’янську

Вже тривалий час в Куп’янську та на його околицях точаться бої. Попри чутки, росіяни не можуть закріпитися у місті, а їхні спроби прориву щоразу зазнають невдачі.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжувала використовувати газопровід для перекидання військ, однак це було пов’язано не з нестачею техніки, а з метою уникнення її знищення. Ця тактика дозволяла приховано перекидати піхоту, яку згодом українські захисники виявляли та знищували.

Також відомо, що російські військові намагалися просунутися у Куп’янську та його околицях. Їхньою головною метою було закріпитися в місті, але всі спроби зустрічали потужний опір. Навіть з урахуванням незначних територіальних змін на карті бойових дій, тактичні успіхи ворога були мінімальними.

За даними, які були оприлюднені раніше, українські військові були готові до сценарію проникнення ДРГ у цивільному одязі, що підтверджує ефективну роботу розвідки та своєчасну реакцію на загрози.

612
