Втрата роботи через війну: "Дія" починає збір заявок на компенсацію

Втрата роботи / © Credits

Реклама

Мільйони українців залишилися без доходу через повномасштабну війну. Тепер у «Дії» можна долучитися до бета-тесту нової категорії Реєстру збитків, щоб зафіксувати втрату роботи для майбутніх репарацій.

Про це повідомили на порталі «Дія».

«Війна позбавила мільйони українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, запускаємо запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи», — йдеться у заяві.

Реклама

До тестування запрошують українців, які через війну втратили роботу або стабільний дохід. Участь у бета-тесті допоможе зафіксувати такі втрати для подальших компенсацій.

Компенсація за втрату роботи під час війни — хто може подати заяву

Тестувальниками нової послуги можуть стати громадяни України, які працювали або були самозайнятими на території країни та втратили роботу після 24 лютого 2022 року внаслідок війни. Подати заяву можуть:

наймані працівники, що працювали за трудовим договором або контрактом;

фахівці, які виконували роботу за цивільно-правовими договорами (ЦПХ);

самозайняті особи;

люди, які працювали за усною домовленістю або на умовах неформальної угоди.

Для участі у тестуванні потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та електронну пошту. Частину даних система автоматично підтягне з державних електронних реєстрів, іншу інформацію користувачам потрібно буде внести самостійно.

Долучитися до бета-тестування можна за цим посиланням.

Реклама

Нагадаємо, що українці, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року через війну, можуть подати заявку на компенсацію в «Дії» (нова категорія A1.2). Заяви приймаються від повнолітніх та опікунів дітей. Суму виплат згодом визначить Міжнародна комісія, а перші кошти очікуються наприкінці 2026-го або на початку 2027 року. Для оформлення потрібно авторизуватися на порталі чи в застосунку, заповнити дані про виїзд та підписати заяву електронним підписом.