Втрата тимчасового захисту: одна з країн ЄС може позбавити українських чоловіків права на проживання

Українські чоловіки у ЄС / © ТСН

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Парламент Данії може значно ускладнити отримання права на проживання в країні для українських чоловіків призовного віку. Очікується, що депутати ухвалять законопроєкт, який змінить правила перебування для українців віком від 23 до 60 років, які підпадають під вимоги мобілізації в Україні.

Про це пише данське видання Berlingske.

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«Наші правила перебування не мають використовуватися для того, щоб уникати мобілізації до українського війська. Це підриває воєнні зусилля українців. Тому ми, безумовно, маємо подбати про те, щоб наше законодавство допомагало українцям продовжувати їхню боротьбу за свободу», — заявив міністр у справах іноземців та інтеграції Мортен Бедсков під час першого читання документа.

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Ідеться про так званий спеціальний закон для українців, ухвалений у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Він давав змогу громадянам України — незалежно від статі, віку чи військового обов’язку — отримувати дозвіл на проживання в Данії за спрощеною процедурою, без проходження стандартного процесу отримання притулку.

За даними Міністерства у справах іноземців та інтеграції, станом на 1 травня 2026 року в Данії було зареєстровано близько 9 300 чоловіків зазначеної вікової категорії, які мають або мали дозвіл на проживання за спеціальним законом. Утім, міністерство не володіє точними даними про те, скільки з них є військовозобов’язаними.

Кого торкнуться зміни

Нові обмеження застосовуватимуться лише до тих заяв, які були подані після 25 червня 2026 року — дати внесення законопроєкту до парламенту. Зміни стосуватимуться двох категорій:

новоприбулих українських чоловіків призовного віку;

чоловіків цієї категорії, які звертатимуться за продовженням посвідки на проживання.

З 30 липня Європейський Союз уже посилив правила для нових заявників на отримання тимчасового захисту: відтепер вони мають надати документи, що підтверджують виконання військового обов’язку в Україні. Хоча Данія має спеціальний правовий статус і не підпорядковується деяким загальним нормам ЄС, уряд країни вирішив узгодити своє законодавство із загальноєвропейським курсом.

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Законопроєкт уже отримав підтримку більшості політичних сил парламенту, зокрема коаліційних партій, а також опозиційних «Данської народної партії», «Ліберального альянсу», «Консерваторів» та «Данських демократів». Єдиною партією, що виступила проти змін під час першого читання, став лівий «Червоно-зелений альянс».

Нагадаємо, нові правила ЄС вдарили по українцях: у Чехії вже почали відмовляти чоловікам. Нові правила для чоловіків віком від 23 до 60 років почали діяти в Євросоюзі 5 серпня.

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