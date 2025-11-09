Втрата України стане початком кінця російської імперії — Портников

Портников, війна Росії проти України / © ТСН.ua

Реклама

У разі програшу РФ у війні розпочнеться реальний, а не формальний етап розпаду імперської державності. Для Кремля утримання України є останнім шансом.

Про це заявив публіцист і політичний оглядач Віталій Портников.

«Якщо Росія втратить Україну, почнеться справжній період розпаду російської імперії. Йдеться не про ліквідацію Російської Федерації як формату, а про крах імперського проєкту», — наголошує Портников.

Реклама

Він звертає увагу, що процес занепаду може мати суперечливий вигляд: навіть руйнуючись, Москва здатна намагатися приєднати окремі території колишніх колоній — зокрема схід України або грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію. Втім, це не змінить загальної тенденції.

Портников зазначає, що майбутня міжнародна система, яка може виникнути після імперського колапсу, вимагатиме від колишніх радянських республік погодження нових кордонів і демографічних реалій. Це стане ціною за гарантію того, що Росія більше не диктуватиме їм умови існування.

Він підкреслює, що Україна вже не повернеться до стану, в якому була до 2014 року. За словами оглядача, з’явиться інша країна — післявоєнна, у змінених кордонах, з новою демографією та оновленою державницькою філософією.

«Альтернатива проста: або постане нова Україна, або її території буде поглинено Росією, що означатиме кінець українського проєкту на історичних землях», — наголосив експерт.

Реклама

Водночас журналіст застерігає, що збереження української державності автоматично означатиме завершення російської імперії, але тривалість і масштаб цього процесу передбачити неможливо. Портников акцентував: континентальні імперії відходять тяжко і здатні зруйнувати очікування навіть тих сусідів, які ніколи не входили до їхнього складу.

Раніше Портников зробив невтішний прогноз щодо розвитку війни.

«Війна в Україні відбувається двома шляхами. З одного боку, тривають позиційні бої, і фронтова лінія майже не змінюється останніми роками. А з іншого — ми бачимо наростання терористичної війни проти тилу, набагато інтенсивнішої, ніж 2023 року. Використовуються сотні безпілотників, і зрозуміло, що така війна лише посилюватиметься з кожним роком», — зазначив журналіст.