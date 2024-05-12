Втрата військового квитка: яке покарання загрожує за відсутність документа

У разі загублення військового квитка, особа понесе відповідальність.
В Україні через втрату військового квитка передбачені штрафи розміром від 510 до 1700 гривень. Для відновлення документа особа повинна звернутися до відповідних військових органів, що має бути зроблено протягом 6 місяців з моменту втрати.
Про це пише OBOZ.UA.
Інформація щодо штрафних санкцій міститься у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, а також визначає його обов'язки та права.
За недбале зберігання військового квитка, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності.
"Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення відповідальність може бути збільшена до від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, або від 850 до 1700 гривень", - мовиться в повідомленні.
Як відновити військовий квиток
Військовий квиток можуть відновити у разі втрати, крадіжки, пошкодження або знищення документа внаслідок стихійного лиха. Також відновлення можливе у разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім'я або по батькові.
"Для отримання нового військового квитка необхідно звернутися до командира (у випадку військовослужбовців) або керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки (у випадку військовозобов'язаних або резервістів). У разі втрати документа, особа має право звернутися за його відновленням не раніше 5 днів, але не пізніше 6 місяців з моменту втрати", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, від травня 2024 року чоловікам за кордоном потрібно оновлювати військово-облікові дані — інформацію, яка необхідна для мобілізації у разі воєнного стану.