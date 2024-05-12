Втрата військового квитка: яке покарання загрожує за відсутність документа

В Україні через втрату військового квитка передбачені штрафи розміром від 510 до 1700 гривень. Для відновлення документа особа повинна звернутися до відповідних військових органів, що має бути зроблено протягом 6 місяців з моменту втрати.

Про це пише OBOZ.UA.

Інформація щодо штрафних санкцій міститься у статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Військовий квиток посвідчує статус особи як військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста, а також визначає його обов'язки та права.

За недбале зберігання військового квитка, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності.

Також читайте У Харкові та передмісті лунає низка вибухів: що відбувається

"Згідно зі статтею 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за це передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення відповідальність може бути збільшена до від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, або від 850 до 1700 гривень", - мовиться в повідомленні.

Як відновити військовий квиток

Військовий квиток можуть відновити у разі втрати, крадіжки, пошкодження або знищення документа внаслідок стихійного лиха. Також відновлення можливе у разі зміни особистих даних власника, таких як прізвище, ім'я або по батькові.

"Для отримання нового військового квитка необхідно звернутися до командира (у випадку військовослужбовців) або керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки (у випадку військовозобов'язаних або резервістів). У разі втрати документа, особа має право звернутися за його відновленням не раніше 5 днів, але не пізніше 6 місяців з моменту втрати", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, від травня 2024 року чоловікам за кордоном потрібно оновлювати військово-облікові дані — інформацію, яка необхідна для мобілізації у разі воєнного стану.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.