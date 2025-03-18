Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 18 березня ЗСУ знищили 897 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 897 010 (+1560) осіб,

танків ‒ 10352 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од,

артилерійських систем – 24640 (+42) од,

РСЗВ – 1319 (+1) од,

засоби ППО - 1107 (+3) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од,

спеціальна техніка ‒ 3780 (+2)

Як повідомлялося, Росія може перекинути 60 тисяч військових з Курщини на інший критично важливий напрямок — Покровськ.

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