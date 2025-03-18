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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 897 тис. загарбників РФ. / Фото: Associated Press

Українські бійці успішно знищують російську техніку.

Станом на ранок 18 березня ЗСУ знищили 897 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 897 010 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 10352 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од,
  • артилерійських систем – 24640 (+42) од,
  • РСЗВ – 1319 (+1) од,
  • засоби ППО - 1107 (+3) од,
  • літаків - 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+2)

Як повідомлялося, Росія може перекинути 60 тисяч військових з Курщини на інший критично важливий напрямок — Покровськ.

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