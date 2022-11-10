"Втрати будуть величезними": у ЗСУ розповіли, як діятимуть у разі повторного наступу з Білорусі

У разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога. До оборони України будуть задіяні підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії. Ворог зазнає величезних втрат.

Про це заявили у генеральному штабі ЗСУ.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

У Геншатбі зазначили, що для оборони та відсічі збройної агресії буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Загроза з Білорусі

Як відомо, до Білорусі прибувають ешелони з російськими військовими зі складу спільного регіонального угруповання військ "союзної держави".

Українська розвідка ще в вересні оприлюднила дані, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ.

Водночас у Білорусі стартувала прихована мобілізація, яку наразі проводять у селах, не зачіпаючи великих міст. Мобілізація відбуватиметься під виглядом перевірки бойової здатності військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в РБ першочергово призиватимуть військових зі спеціальностями, які є дефіцитними в російській армії.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.

На думку колишнього командувача Сухопутними силами США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, напад на Україну з Білорусі сьогодні є малоймовірним. Якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

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