"Втрати були величезні": колаборант розповів, як ЗСУ увірвалися до казарми росіян й перебили усіх

Колаборант Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" який з 2014 року воює проти України, розповів, як група українських військових уночі захопила казарму росіян у Запорізькій області. Ексбойовик ДНР визнав, що перебили ледь не усіх, хто там перебував.

Про це йдеться в огляді журналіста Дениса Казанського.

Сумна історія колаборанта

За словами Новікова, декілька днів тому у Запорізькій області сталася "трагічна" подія. Так, ДРГ противника зайшла до розташування підрозділу армії РФ й "викосила" росіян. Безумовно, жоден російський воєнкор про цей випадок не повідомив. Натомість зрадник України підкріпив свої слова ще й відеороликом з місця події.

"В результаті застосування безшумної зброї, тобто часові були зняті, противник зайшов у підвальне приміщення, яке використовувалося під розполагу, закидали гранатами й засипали кулями. Втрати були величезні. Словом, НП...", – із сумом констатував зрадник.

Цікаво, що під атаку потрапили й військові з Кавказу. Як відомо, Україна кавказцям нічого поганого не зробила. Тож незрозуміло, каже Казанський, навіщо вони приїжджають до України, вбивають наших людей і гинуть самі.

Традиційно, внаслідок неочікуваного сюрпризу від ЗСУ росіян охопив хаос. Вони почали стріляти в усі боки, зокрема, влучили по своїх.

"Звісно, люди відпочивали, було велике скупчення у темноті. У цій плутанині, у темноті, коли стрілянина й рвуться гранати, відбувся хаос, каша, одне одного теж зачепили", – визнав "Алабай".

В інциденті колаборант звинуватив російських командирів, які проявили злочинну недбалість. Саме через них, акцентує Новіков, в армії РФ розпочалося розкладання й хаос.

"Я не знаю, з якої причини: чи хронічного ідіотизму, чи безтурботність... Але не було достатньо грамотно вибудовано охорона", – поскаржився на військове керівництво в армії РФ Новіков.

Він також ностальгічно згадав 2014-2015 роки, коли воював на Донбасі. І тоді, каже він, українські військові теж здійснювали подібні рейди й винищували цілі блокпости бойовиків ДНР.

"Постійно вирізали, викрадали цих ополченців до полону, чого тільки не було...", – поринув у спогади "Алабай".

Цікавий персонаж

Як пояснює Казанський, у 2014 році Новіков був командиром однієї з численних проросійських угрупувань, яка називалася загін "Троя". У певний момент вони почали конфліктувати між собою. Тоді Новіков вступи у конфлікт із Захарченком, в результаті угрупування першого було зачищене. Сам Володимир Новіков втік до Росії й звідти почав сварити той "руський мір", який сам допомагав вибудовувати на Донбасі.

"З тим станом речей, яке зараз є у республіках, для мене там місця немає. Там є місце для бариг, аферистів, схематозників", – бідкався вигнанець.

Лідерів ДНР Новіков також звинуватив у "кришуванні" наркотрафіку. За його словами, польові командири бойовиків займалися виробництвом наркотиків на хімічному комбінаті "Стирол" у Горлівці. Мовляв, у цеху зробили спеціальні лабораторії.

Попри те, що Новіков на власні очі побачив влаштовану РФ "дичину" на Донбасі, підкреслює Казанський, у 2022 році він охоче підтримав нову атаку проти України.

"Вочевидь, щоб витязі "рускава міра" могли продавати наркотики не лише на Донбасі, а й ще у декількох областях, які Росія хоче захопити. Втім, зі слів самого Новікова, справи в окупантів на Запоріжжі йдуть не дуже добре, і лише в репортажах російських воєнкорів "патєрь нєт" і у Росії одні суцільні перемоги", – підсумував Денис Казанський.

Раніше ЗСУ ліквідували провокатора подій в Одесі 2014 року біля Будинку профспілок Войцеховського.

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