Втрати мають бути суттєвими: ЗСУ про знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Судно під час ураження перебувало в морі.

На борту великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезаря Кунікова", який було знищено зранку 14 лютого, могло перебувати до 90 моряків. Втім, точна кількість втрат наразі не відома.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що наразі інформація щодо кількості осіб на борту відсутня. Втім, можна бути впевненими, "якщо він був в морі - значить екіпаж був на борту".

"Скоріше за все, відповідно до штатної чисельності, - це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", - наголосив речник ВМС.

Він також підтвердив інформацію ГУР про те, що пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення корабля успіху не мала.

"Станом на зараз верифікованої інформації з приводу цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова інформація успіхом не завершилася" - додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знищено великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Деталі від ГУР

Нагадаємо, зранку 14 лютого українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що в Чорному морі був підбитий російський корабель "Цезар Куніков". Трохи пізніше Генштаб підтвердив знищення російського судна.

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