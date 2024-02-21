Втрати окупантів під Волновахою та російський фейк про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра": головні новини ночі 21 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- ЗСУ вгатили по мотострілках із Забайкалля під Волновахою: загинуло мінімум 60 російських окупантів - ЗМІ Читати далі –>
- Дуда підписав зміни про допомогу українцям у Польщі: деталі Читати далі –>
- "Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну": у Пентагоні прокоментували вихід українських військових з Авдіївки Читати далі –>
- Росіяни поширюють фейк про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра" - Сили оборони півдня Читати далі –>
- У РФ активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війни проти України Читати далі –>
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