Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 14,4 тис. осіб особового складу

Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 14,4 тис. осіб особового складу

Дані уточнюються.

Станом на 19 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14,4тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.03 орієнтовно склали:

особового складу 14400 осіб,

танків ‒ 466 од,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем – 213 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 95 од,

гелікоптерів – 115 од,

автомобільної техніки - 914 од,

кораблі - 3 од,

цистерн з ПММ - 60.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 23-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 18 березня від рук росіян загинули вже 109 дітей.

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