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"Втрати показують ставлення керівництва ЗС до особового складу" - експерт про перекидання мобілізованих РФ на схід України

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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"Втрати показують ставлення керівництва ЗС до особового складу" - експерт про перекидання мобілізованих РФ на схід України

Фото: Associated Press

Ворог перекидає непідготовлених мобілізованих на Схід та зазнає колосальних втрат.

Російське командування не жаліє особовий склад і перекидає щойно мобілізованих росіян на схід, де їх нещадно нищать ЗСУ.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами,  між Сватовим та Кремінною на Луганщині ворог намагається утримати оборону.

"На Сватівський напрямок військове керівництво РФ кинуло мобілізованих, та вже 500 людей вбито. Ці втрати говорять про те, що ворог перекидає на цю ділянку мобілізованих без жодної підготовки. Такі колосальні втрати показують ставлення російського військового керівництва до особового складу, як до гарматного м’яса. Така тактика ворога буде зберігатися й далі. Втрати не рахуються й солдати кидаються у бій без підготовки", - зауважив Згурець.

Також він додав, що ворог не може просунутися під Павлівкою на Донеччині через шалені втрати.

"Нещодавно противник зайшов у Павлівку на кілька вулиць. Була активна контратака з боку ЗСУ. 155-та бригада морської піхоти РФ зазнала колосальних втрат. Це спричинило панічні настрої у штатному російському підрозділі", - підкреслив Згурець.

Нагадаємо, що на Донеччині до підвалу відправили мобілізованих РФ, які відмовилися йти на штурм. Їх тримають замкненими, не годують і не дають помитися. Заступник командира погрожує відмовникам розстрілом.

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Дата публікації
Перегляди
697
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