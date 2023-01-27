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Втрати росіян на Донбасі: Данілов розповів, у скільки разів вони перевищують втрати ЗСУ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Втрати росіян на Донбасі: Данілов розповів, у скільки разів вони перевищують втрати ЗСУ

Фото: Associated Press

На Луганському і Донецькому напрямку перебуває понад 370 батальйонів окупантів, каже Данілов.

Втрати російської армії на Донбасі в 7 разів перевищують втрати Збройних сил України.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "24 каналу".

Данілов зазначив, що Росія прагне завершити окупацію Донецької і Луганської областей. Туди окупанти нагнали 374 батальйони. Росіяни вже стільки часу намагаються на цих напрямках досягти успіху, але у них "нічого не виходить", каже секретар РНБО.

"Ми боронимо свою землю. Втрати ворога, що стосуються Донецького і Луганського напрямку, у 7 разів більші, ніж втрати наших військових", - сказав Данілов.

Він додав, що у ворога іде поступове виснаження.

"Як росіяни будуть рухатися далі, залежатиме від багатьох факторів, але ми бачимо, що іде поступове виснаження", - резюмував він.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії на ранок 27 січня становлять понад 124 710 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 850 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
3399
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