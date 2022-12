В Україні вже загинули десятки тисяч росіян. Ця цифра, очікується, вплине на націю протягом наступних десятиліть. Хоча точні цифри не підтверджені, вважається, що військові втрати Росії вдвічі перевищують кількість загиблих американських військовослужбовців у В'єтнамі в одну десяту випадків.

Про це повідомляє Newsweek.

Генерал армії Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив, що близько 100 000 російських солдатів були вбиті або поранені в Україні.

"У тому конфлікті загинуло трохи більше 58 000 військовослужбовців США, більшість із яких загинули протягом приблизно десятиліття. Для тих із нас, хто достатньо дорослий, щоб пам’ятати про це, ця війна спричинила значні наслідки для суспільства", — сказав Newsweek Рональд Фрікер, професор статистики з Virginia Tech ..

4 грудня Міністерство оборони України повідомило, що загальна кількість загиблих росіян досягла 91,5 тисячі осіб. Того ж дня вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War заявив, що Росія втрачає близько 100 солдатів на день у битві за Бахмут. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що щодня внаслідок поранень гине близько 50 бійців, ще 50 гинуть щодня.

Нагадаємо, що втрати України у війні з РФ становлять від 10 до 12,5-13 тисяч" загиблих військових.

