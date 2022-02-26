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Втрати російського ворога: близько 3,5 тисячі осіб пораненими і вбитими

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Втрати російського ворога: близько 3,5 тисячі осіб пораненими і вбитими

Українська армія у Києві / Associated Press

Наразі уточнюються втрати по техніці.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 26 лютого розповів про втрати ворога, який продовжує атакувати країну.

"Орієнтовно по втратах противника. Втрати по техніці зараз уточнюються, але загальні втрати - понад 1000 вбитими і десь 2,5 тисячі поранених. Тобто близько 3,5 тисяч осіб пораненими і вбитими", - повідомив Арестович.

Він також додав, що узагальнені цифри дасть під час вечірнього брифінгу: "Слідкуйте за нами, чекаємо вечірнього брифінга. Там будуть узагальнені цифрові дані. Слава Україні!".

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