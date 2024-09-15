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Втрати російської армії: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати російської армії: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати ворога на війні / Фото: Associated Press

Росіяни за 14 вересня втратили 6 танків.

За добу російських окупантів поменшало ще на 1170 осіб. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 633800 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом загальні бойові втрати противника складають:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 633800 (+1170) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 8680 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17063 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 18109 (+23) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1186 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 947 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 15234 (+85),

Нагадаємо, за поточну добу відбулося 131 бойове зіткнення. По території України сьогодні держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи.

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