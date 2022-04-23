Втрати ворога та посилення контрдиверсійної роботи: яка ситуація на півдні України

Втрати ворога та посилення контрдиверсійної роботи: яка ситуація на півдні України

Ситуація на Херсонщині і Миколаївщині залишається стабільно напруженою.

Противник продовжує оборонні дії по зайнятому рубежу.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Інтенсивність обстрілів українських позицій залишається високою. Однак, силами охорони та оборони півдня продовжується ведення бойових дій по всій лінії вогню. Українськими підрозділами та силами авіації протягом доби нанесено ураження 19 цілей противника.

Загальна кількість втрат ворога за добу складає 38 російських військових та 9 одиниць техніки. В районі Олександрівки знищено три броньованих російських «Тигри», біля Молодецького – три системи реактивного залпового вогню, на Миколаївщині та Херсонщині - по одному безпілотнику-розвіднику.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника здійснює демонстрацію присутності, продовжуючи утримування блокади руху суден в північно-західній частині моря та зберігаючи загрозу ракетного удару по узбережжю та іншим регіонам України.

З огляду на імовірність активізації диверсійних елементів напередодні святкових днів силами охорони та оборони півдня вжито заходів із посилення контрдиверсійної роботи.

"Наголошуємо на дотриманні встановлених правил та обмежень, термінів комендантської години, не наражайте себе на небезпеку, утримуйтеся від прогулянок та знімання на узбережжі, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно, не піддавайтеся паніці і провокаціям, підтримуйте інформаційно перевіреними даними близьких і друзів на окупованих територіях. Бережіть себе! Всі разом збережемо Україну!", - йдеться у повідомленні.

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