Втрати ворога: в Міноборони повідомили про понад 3000 знищених російських окупантів

Понад 200 інтервентів потрапили у полон.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про ворожі втрати російських окупантів станом на ранок 26-го лютого
"Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі. Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема - понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів", - написав Резніков у Facebook.
Він наголосив, що ворог намагається змінити тактику: "Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади. Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження".
За інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляк, станом на 6 ранку ворог зазнав таких втрат:
Літаки -14
Гелікоптери - 8
Танки - 102
Бойові броньовані машини - 536
Гармат - 15
ЗРК БУК - 1
Автомобільна техніка - 17
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