"Втрати ЗСУ засекречені": в Офісі президента відреагували на заяву Урсули фон дер Ляєн про 100 тисяч загиблих українських бійців

В Офісі Президента відреагували на заяву голови Єврокомісії про 100 тисяч втрат серед українських військових.

В Офісі Президента України Володимира Зеленського відреагували на заяву голови Єврокомісії про 100 тисяч загиблих під час російської агресії бійців ЗСУ.

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише Головнокомандувач, Міністр оборони або Верховний Головнокомандувач України.

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За його словами, президент Володимир Зеленський оприлюднить офіційні дані, "коли настане слушний момент", адже це чутлива інформація.

слід зазначити, що з твітера Урсули фон дер Ляєн вже видаленовідео з відповідною заявою. На сторінці завантажено нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували 500 російських вояків. Зараз втрати РФ у війні проти України складають близько 88 880 осіб.

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