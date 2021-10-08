Втратила дитину і імітувала вагітність перед рідними: у Житомирі жінку звинувачують у вбивстві немовляти

Втратила дитину і імітувала вагітність перед рідними: у Житомирі жінку звинувачують у вбивстві немовляти

Зараз правоохоронці встановлюють, чи було немовля і куди воно поділося.

У Житомирі жінка заявила до поліції, що її 27-річна донька народила в одній із лікарень міста, але дитина померла. Під час розслідування цієї справи правоохоронці зіткнулися із заплутаною історією.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Житомирської області.

Учора, 7 жовтня, до поліції звернулась житомирянка із повідомленням про смерть новонародженої дитини її 27-річної доньки в одній з лікарень міста. Під час перевірки цього факту правоохоронці виявили, що вказана жінка у цій лікарні не народжувала.

Згодом з’ясувалось, що пологи у 27-річної житомирянки таки відбулися, але в інший період і поза межами медичної установи. Триває подальше встановлення обставин.

"Під час першочергової перевірки у межах відкритого кримінального провадження поліцейські Житомирського райуправління провели низку заходів. Так, було призначено комплексну експертизу щодо стану жінки. За відповідним висновком фахівців, вона дійсно мала вагітність, яка могла припинитись місяць-півтора тому", - говорять у поліції.

Сама породілля пояснила, що у неї у серпні під час прогулянки стався викидень. Про це вона боялась розповісти рідним (співмешканцю та матері) і тому до останнього імітувала вагітність, а потім повідомила їм про смерть немовляти у лікарні нібито під час пологів.

Правоохоронці встановили, що на обліку у лікаря під час вагітності жінка не перебувала. Наразі у рамках відкритого кримінального провадження поліцейські перевіряють інформацію про місце, де жінка залишила пакет, за її словами, з нібито мертвонародженою дитиною.

Попередня кваліфікація події – ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Сумській області лікарку, через яку померла новонароджена дитина, засудили до одного року позбавлення волі.

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