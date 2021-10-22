Втратила роботу через 10 гривень: у Кропивницькому суворо покарали кондукторку, яка вигнала з автобуса дитину

Втратила роботу через 10 гривень: у Кропивницькому суворо покарали кондукторку, яка вигнала з автобуса дитину

Жінка відмовилася прийняти у школярки надірвані гроші.

У Кропивницькому кондукторка автобусу не взяла у дівчинки розірвані 10 гривень, якими школярка хотіла розплатитися за проїзд. За це робітницю КП згодом звільнили.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала мама дівчинки Марина Левченко.

Так, кондукторка автобусу №130-А висадила з транспортного засобу 11-річну дівчинку, яка намагалася розплатитися розірваною купюрою.

"Сьогодні дочка на моє прохання поїхала відвозити бабусі ліки. Перший раз подзвонивши мені, вона сказала, що успішно дісталася. Через деякий час дзвонить знову, вся в сльозах, повідомляє мені, що кондуктор маршруту 130-А висадила її на наступній зупинці. З тієї причини, що у неї були порвані 10 гривень. Ще й додала, мовляв, "коли заклеїш, тоді і будеш давати", — написала жінка.

У КП "Електротранс" їй повідомили, що жінка не мала права висаджувати дитину. З робітницею автобуса повинні були провести роз'яснювальну бесіду.

Пізніше стало відомо, що кондукторку автобусу звільнили. На підприємстві вона працювала два роки, має трьох дітей, написало “Суспільне”.

Нагадаємо, що у Дніпрі водії маршруток начебто самовільно ввели "пільговий час" для перевезення місцевих мешканців. Виходячи з цього, пільговим проїздом городяни можуть скористатися з 10:00 до 15:00.

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