Втратили 75% складу: моряки РФ пишуть рапорти про відмову від участі у війні з Україною

Втратили 75% складу: моряки РФ пишуть рапорти про відмову від участі у війні з Україною

Бригада морпіхів має великі втрати, тож охочих воювати в Україні дедалі менше.

В Україні ЗСУ знищили 75% 126 окремої бригати Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За наявною у Штабі інформацією втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

"Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій "спеціальній операції", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що за майже два місяці війни воїни відбили в окупантів техніки більш ніж на мільярд доларів. 11 сучасних безпілотників і гелікоптер, 27 установок систем залпового вогню. Серед них і потужні «Урагани» та «Смерчі».