Втратили два Patriot і не захищають аеродроми: Безугла "рознесла" Повітряні сили і відповідальних за ППО

Безугла підтвердила, що Україна втратила два Patriot внаслідок ударів РФ і розповіла, як це сталося.

Нардепка Мар'яна Безугла знов накинулася з критикою на військових – цього разу дісталося Командуванню Повітряних сил і українській ППО.

Про це депутатка написала у Facebook.

За словами Безуглої, за новиною про отримання Україною ще одного Patriot загубилися повідомлення з військових чатів про чергові удари по Миргороду. На її думку, Командування Повітряних Сил ЗСУ не зробило жодних висновків після ударів по українських аеродромах.

"Трагізм ситуації з управлінням в ЗСУ значно ширший, адже поки президенти, дипломати, політики, громадські діячі як України, так і партнерських держав, намагаються попри російську системну протидію домовитися про передачу засобів протиповітряної оборони та літаків Україні,.. наш генералітет їх утилізує та настільки не хоче змінюватися і розвиватися, що зараз це доходить до абсурду", – пише депутатка.

Безугла зазначає, що "апреваліювання росіян в повітрі наростає. Йдеться про новітні підходи, з дронами, розвідкою, які вони розвинули на додачу до своїх класичних ресурсів з літаками, ППО та супутниками.

Як Україна втратила два Patriot

Безугла підтвердила, що Україна втратила два Patriot внаслідок ударів РФ і розповіла, як це сталося.

"Перший Patriot було знищено, бо його не переміщували взагалі, хоча це описано в будь-якому військовому підручнику.

Після цього другий Patriot було знищено, бо його переміщували рідко і не маскували, і це вже після знищення першого; місцеве населення знало, де він, і ніяких заходів не проводилося", – стверджує нардепка.

Проблеми ППО

Безугла стверджує, що способів протидії ворожим дронам, які зараз залітають на більше ніж сто кілометрів, не розроблено взагалі.

Також вона каже, що в Повітряних силах немає робочої групи чи аналітичного центру, який би займався цим питанням.

"В штати військових аеродромів досі не включені підрозділи РЕБ та БПЛА, які б могли збивати ворожі дрони! А інші засоби ППО (протиповітряна оборона) після пусків досі, буває, не переміщують тижнями

Крайній результат: тільки за цю добу на Полтавщині спокійно літали російські розвідувальні дрони, і було знищено наше ППО та авіацію прямою наводкою в розслабленому режимі, як у тирі чи в комп'ютерній грі. Ніяких висновків. Ніяких висновків день за днем", – обурюється нардепка.

Повітряні сили "накручують" статистику?

Дісталося від Безуглої і командувачу Повітряних сил, генералові Миколі Олещуку.

"Совість не заважає Командувачу Повітряних Сил ЗСУ, незмінному генералу Олещуку, погоджувати сфальсифіковану статистику, коли, наприклад, під час атаки росіяни запустили п'ять шахедів, їх не збили, а Командування подає на всю країну, що летіли десять, а збили п'ять", – пише депутатка.

Корупційний фактор

Крім того, нардепка стверджує, що в тилові загони ППО потрапляють "по блату" і за гроші, а потім не виконують покладені обов'язки. Водночас, компетентних спеціалістів ППО, які вміють працювати на західних системах, переводять у піхоту.

"За певну доплату можна пристроїтись у підрозділи ППО, доплатити ще гроші, щоб тебе вписували в наряд, а насправді там і не з'являтися. В той же час, наразі реальних, не "мазаних" фахівців масово переводять у піхоту, що не тільки призводить до безглуздих смертей підготовлених інакше людей, знижує можливості протиповітряної оборони, а й наражає на численні ризики безпеки, бо у нас вже є випадки, коли люди, переведені з об'єктів критичної інфраструктури, потрапляли у полон зі знанням, де ці об'єкти. Ну далі ви розумієте, який був результат", – каже Безугла.

Винних не покарано?

"Загалом, ніхто ні разу не поніс покарання за рішення, за втрату техніки, за загибель людей. У гіршому випадку після внутрішніх розслідувань винуватця кудись переводили на рівнозначну посаду... А коли Герой України, пілот Karaya, відкрито написав, скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб звернули увагу на важливість укриттів, його пост згодом загадково зник. Сподіваюсь, пілота не відправили в піхоту", – стверджує депутатка.

Як повідомлялося, 1 липня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Миргороді. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27, які начебто стояли "просто неба".

3 липня голова Полтавської ОВА повідомив про влучання внаслідок російського обстрілу на території області. Наразі подробиці "прильоту" невідомі. Але російськ пропагандисти запевняють, що начебто влучили "Іскандером" по аеродрому Полтава. Повітряні сили цю інформацію не коментують і не підтверджують.

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