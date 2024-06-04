Втратили кінцівки на фронті і зустрілися в реабілітаційному центрі: історія кохання ветеранів 

Олексій і Анастасія заручилися одразу після виписки з клініки.

Ветерани ЗСУ Олексій Левченко та Анастасія Савка познайомилися під час відновлення після ампутацій у спеціалізованій клініці й закохалися. У день, коли дівчину виписували з реабілітаційного центру, коханий зустрів її з букетом троянд, став на одне коліно та освідчився.

Про зворушливу історію кохання розповів центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для постраждалих від війни Superhumans.

Клініка опублікувала відео заручин і повідомила, що пара ветеранів вже готується до весілля.

"Ми познайомилися тут, і з цього почалася наша історія", – розповів Олексій.

Анастасія продемонструвала каблучку і повідомила зі щасливою посмішкою, що Олексій "зробив їй пропозицію".

Нагадаємо, військовий освідчився коханій на вокзалі після повернення з фронту. Воїн вирішив використати відпустку для лікування, щоб заручитися з жінкою, яку знає вже 20 років.

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