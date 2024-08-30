Втратили набагато цінніше, ніж F-16: що відомо про загиблого пілота "Мунфіша"

Разом із "Джусом" пілот "Мунфіша" лобіював передавання F-16 Україні. Обоє загинули в небі з різницею в рік та один день.

Пілотом першого втраченого Україною винищувача F-16 був Олексій Месь із позивним "Мунфіш". Він загинув під час виконання бойового завдання 26 серпня. "Мунфіш" – один із перших українських військових, хто опанував F-16. Разом із пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом" він у США лобіював надання Україні цих винищувачів.

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Про загибель Меся під час відбиття російської ракетно-дронової атаки повідомили у Повітряному командуванні "Захід". Щоправда, там не уточнювали, яким саме літаком керував пілот.

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"Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", – йшлося в заяві ПвК "Захід".

У командування Меся назвали сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі та в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.

29 серпня серпня відбулося прощання з "Мунфішем", на яке прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні звичайних українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі.

Наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК "Захід"

Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК "Захід"

Хто такий Олексій Месь "Мунфіш" – біографія

Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року в Шепетівці Хмельницької області.

У дитинстві хлопець прислуговував у місцевому храмі Різдва Богородиці. Завжди мріяв про небо. Освіту здобув у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Згодом Месь проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи.

У вересні 2022 року пілот був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Свій позивний "Мунфіш" ("Риба-місяць") Месь отримав через один із курйозних випадків, про що чоловік волів детально не розповідати.

Пілот Олексій Месь Moonfish / Скриншот з відео

"Мунфіш" був одним із перших українських пілотів, які вирушили до США навчатися керувати F-16. У вересні 2023 року його навчання перейшло від кабіни симулятора до справжнього літака F-16. Так, 144-те винищувальне крило Повітряних сил Нацгвардії США повідомляло, що пілот із позивним "Мунфіш" проходить навчання на F-16 у Великій Британії.

Про навчання українців на західних винищувачах Месь навіть розповідав у ефірі національного телемарафону:

"Я б порівняв наші літаки, які у нас є на озброєнні, з F-16, як перейти з кнопкового телефону на 16-й iPhone".

До того, як пересісти на F-16, Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29.

У червні 2022 року "Мунфіш" разом із іншим відомим українським пілотом Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" (загинув 25 серпня 2023 року) лобіювали передавання Україні винищувачів F-16. Пілоти їздили до США та зустрічалися з американськими урядовцями, щоб переконати їх дозволити передавання винищувачів українській армії. Для посилення позиції пілотів до них приєднувався також голлівудський актор Шон Пенн.

Пілоти Андрій Пільщиков "Джус" та Олексій Месь Moonfish / Фото з відкритих джерел

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Після того, як Месь і Пільщиков зустрілися у Вашингтоні з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером, той вніс на розгляд Палати представників Конгресу США так званий Ukraine Fighter Pilots Act. Таким чином стартувала офіційна боротьба України за право застосовувати F-16 у війні з Росією. І лише влітку 2023 року НАТО дозволило передавання цих винищувачів. Відтоді почалася і підготовка пілотів.

"Втратили набагато більше" – як згадують "Мунфіша"

"26 серпня під час наймасованішої російської атаки ми втратили не тільки один із винищувачів F-16. Втратили набагато більше: у той день загинув льотчик Повітряних Сил України Олексій "Мунфіш" Месь, наш земляк, уродженець Шепетівки", – заявив ексочільник Хмельницької ОВА, радник голови СБУ Сергій Гамалій.

Матір загиблого рік тому пілота "Джуса" – Лілія Авер'янова – опублікувала у Facebook фото сина разом із "Мунфішем". Пілоти були однокурсниками.

"Кадети Джус і Мунфіш у Харкові. Спочивайте з миром", – підписала фото Авер’янова.

Кадети "Джус" і "Мунфіш" / Скриншот допису

Побратими згадують, що Месь був майстерним пілотом та відмінно виконав свої перші завдання на F-16, щойно вони прибули до України наприкінці липня.

"Мунфіша пам'ятаю як дуже вимогливого до себе льотчика, людину яка робила свою льотну справу і робила її добре. Разом з "Джусом" вони були одні з перших та, мабуть, основних льотчиків, які цікавились та просували тему літаків F-16. Обидва знали гарно англійську, це дозволяло їм бути першими, хто мав літати на цих літаках, обидва марили небом, обидва були достойними людьми, а зараз обоє оберігають нас там... на небесах", – розповів один із побратимів пілотів, повідомляє "Голос Америки".

На загибель Меся відреагував ексконгресмен-республіканець і підполковник повітряних сил Нацгвардії США у відставці Адам Кінзінгер.

"Коли я зустрівся з українськими льотчиками "Джусом" (ліворуч) і "Мунфішем" (праворуч), у мене було погане відчуття, що вони не переживуть війну. "Джус" загинув у серпні 2023 року, "Мунфіш" загинув у понеділок. Вони, як біс, боролися за Україну і F-16. Nickel on the grass (вічна шана воїнам – ред.) Слава Україні", – написав Кінзінгер у Мережі.

Допис Адама Кінзінгера про "Джуса" та "Мунфіша"

Своїми спогадами про зустріч із Месем поділися також ромадський діяч, засновник волонтерського фонду Сергій Притула.

"Вересень 2022. Один з військових аеродромів на заході країни. Ми передаємо Повітряним Силам "Народні Байрактари". В цей момент на злітній смузі приземляється винищувач, який повернувся з бойового вильоту. Величезне пожвавлення серед особового складу. Moonfish повернувся! Поки наземний персонал чіпляє під крила бомби/ракети для наступного вильоту познайомились, погомоніли. Надзвичайно харизматичний хлопець із чудовим почуттям гумору! Дозволив написати маркером на засобах ураження "привіти" для окупантів", – йдеться у дописі Притули в Мережі.

Сергій Притула та Олексій Месь "Мунфіш" / Фото: телеграм-канал Сергія Притули

Він додав, що більше не поперетинався з пілотом, але чув про нього неодноразово не тільки від знайомих в Україні, але й у Вашингтоні в лютому 2024 року.

"Олексій Месь. Moonfish. Гордість Повітряних Сил і України. На щиті. Вічна памʼять. Вічна вдячність. Найщиріші співчуття рідним!" – резюмував громадський діяч.

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