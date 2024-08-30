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Втратили набагато цінніше, ніж F-16: що відомо про загиблого пілота "Мунфіша"

Втратили набагато цінніше, ніж F-16: що відомо про загиблого пілота "Мунфіша"

Загиблий український пілот Олексій Месь / Фото: із соцмереж

Разом із "Джусом" пілот "Мунфіша" лобіював передавання F-16 Україні. Обоє загинули в небі з різницею в рік та один день.

Пілотом першого втраченого Україною винищувача F-16 був Олексій Месь із позивним "Мунфіш". Він загинув під час виконання бойового завдання 26 серпня. "Мунфіш" – один із перших українських військових, хто опанував F-16. Разом із пілотом Андрієм Пільщиковим "Джусом" він у США лобіював надання Україні цих винищувачів.

Усе, що відомо про Олексія Меся "Мунфіша" – читайте на ТСН.ua.

Про загибель Меся під час відбиття російської ракетно-дронової атаки повідомили у Повітряному командуванні "Захід". Щоправда, там не уточнювали, яким саме літаком керував пілот.

"Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", – йшлося в заяві ПвК "Захід".

У командування Меся назвали сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі та в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни.

29 серпня серпня відбулося прощання з "Мунфішем", на яке прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні звичайних українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі.

Наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК
Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК "Захід"
Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК
Прощання з пілотом Олексієм Месем / Фото: ПвК "Захід"

Хто такий Олексій Месь "Мунфіш" – біографія

Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року в Шепетівці Хмельницької області.

У дитинстві хлопець прислуговував у місцевому храмі Різдва Богородиці. Завжди мріяв про небо. Освіту здобув у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Згодом Месь проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи.

У вересні 2022 року пілот був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Свій позивний "Мунфіш" ("Риба-місяць") Месь отримав через один із курйозних випадків, про що чоловік волів детально не розповідати.

Пілот Олексій Месь Moonfish / Скриншот з відео / ©
Пілот Олексій Месь Moonfish / Скриншот з відео

"Мунфіш" був одним із перших українських пілотів, які вирушили до США навчатися керувати F-16. У вересні 2023 року його навчання перейшло від кабіни симулятора до справжнього літака F-16. Так, 144-те винищувальне крило Повітряних сил Нацгвардії США повідомляло, що пілот із позивним "Мунфіш" проходить навчання на F-16 у Великій Британії.

Про навчання українців на західних винищувачах Месь навіть розповідав у ефірі національного телемарафону:

"Я б порівняв наші літаки, які у нас є на озброєнні, з F-16, як перейти з кнопкового телефону на 16-й iPhone".

До того, як пересісти на F-16, Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29.

У червні 2022 року "Мунфіш" разом із іншим відомим українським пілотом Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" (загинув 25 серпня 2023 року) лобіювали передавання Україні винищувачів F-16. Пілоти їздили до США та зустрічалися з американськими урядовцями, щоб переконати їх дозволити передавання винищувачів українській армії. Для посилення позиції пілотів до них приєднувався також голлівудський актор Шон Пенн.

Пілоти Андрій Пільщиков
Пілоти Андрій Пільщиков "Джус" та Олексій Месь Moonfish / Фото з відкритих джерел

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Після того, як Месь і Пільщиков зустрілися у Вашингтоні з конгресменом-республіканцем Адамом Кінзінгером, той вніс на розгляд Палати представників Конгресу США так званий Ukraine Fighter Pilots Act. Таким чином стартувала офіційна боротьба України за право застосовувати F-16 у війні з Росією. І лише влітку 2023 року НАТО дозволило передавання цих винищувачів. Відтоді почалася і підготовка пілотів.

"Втратили набагато більше" – як згадують "Мунфіша"

"26 серпня під час наймасованішої російської атаки ми втратили не тільки один із винищувачів F-16. Втратили набагато більше: у той день загинув льотчик Повітряних Сил України Олексій "Мунфіш" Месь, наш земляк, уродженець Шепетівки", – заявив ексочільник Хмельницької ОВА, радник голови СБУ Сергій Гамалій.

Матір загиблого рік тому пілота "Джуса" – Лілія Авер'янова – опублікувала у Facebook фото сина разом із "Мунфішем". Пілоти були однокурсниками.

"Кадети Джус і Мунфіш у Харкові. Спочивайте з миром", – підписала фото Авер’янова.

Кадети
Кадети "Джус" і "Мунфіш" / Скриншот допису

Побратими згадують, що Месь був майстерним пілотом та відмінно виконав свої перші завдання на F-16, щойно вони прибули до України наприкінці липня.

"Мунфіша пам'ятаю як дуже вимогливого до себе льотчика, людину яка робила свою льотну справу і робила її добре. Разом з "Джусом" вони були одні з перших та, мабуть, основних льотчиків, які цікавились та просували тему літаків F-16. Обидва знали гарно англійську, це дозволяло їм бути першими, хто мав літати на цих літаках, обидва марили небом, обидва були достойними людьми, а зараз обоє оберігають нас там... на небесах", – розповів один із побратимів пілотів, повідомляє "Голос Америки".

На загибель Меся відреагував ексконгресмен-республіканець і підполковник повітряних сил Нацгвардії США у відставці Адам Кінзінгер.

"Коли я зустрівся з українськими льотчиками "Джусом" (ліворуч) і "Мунфішем" (праворуч), у мене було погане відчуття, що вони не переживуть війну. "Джус" загинув у серпні 2023 року, "Мунфіш" загинув у понеділок. Вони, як біс, боролися за Україну і F-16. Nickel on the grass (вічна шана воїнам – ред.) Слава Україні", – написав Кінзінгер у Мережі.

Допис Адама Кінзінгера про
Допис Адама Кінзінгера про "Джуса" та "Мунфіша"

Своїми спогадами про зустріч із Месем поділися також ромадський діяч, засновник волонтерського фонду Сергій Притула.

"Вересень 2022. Один з військових аеродромів на заході країни. Ми передаємо Повітряним Силам "Народні Байрактари". В цей момент на злітній смузі приземляється винищувач, який повернувся з бойового вильоту. Величезне пожвавлення серед особового складу. Moonfish повернувся! Поки наземний персонал чіпляє під крила бомби/ракети для наступного вильоту познайомились, погомоніли. Надзвичайно харизматичний хлопець із чудовим почуттям гумору! Дозволив написати маркером на засобах ураження "привіти" для окупантів", – йдеться у дописі Притули в Мережі.

Сергій Притула та Олексій Месь
Сергій Притула та Олексій Месь "Мунфіш" / Фото: телеграм-канал Сергія Притули

Він додав, що більше не поперетинався з пілотом, але чув про нього неодноразово не тільки від знайомих в Україні, але й у Вашингтоні в лютому 2024 року.

"Олексій Месь. Moonfish. Гордість Повітряних Сил і України. На щиті. Вічна памʼять. Вічна вдячність. Найщиріші співчуття рідним!" – резюмував громадський діяч.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 30 серпня. Обстріл Сум! Катастрофа F-16! Загострення на фронті!

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