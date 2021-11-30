Втратили найрідніших: адвокат родин загиблих, яких у Харкові розчавила фура, розповів подробиці ДТП

У водія таксі без батька залишилася 9-річна донька.

Дружина таксиста, автомобіль якого у Харкові розчавила вантажівка, розповіла про покійного. Вона зазначила, що її чоловік був відповідальним водієм.

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Про це у Facebook написав адвокат родини потерпілих Євген Мельниченко.

Адвокат повідомив, що водій фури, через якого загинули 49-річна жінка, її 3-річна онучка та водій таксі, був у стані наркотичного сп'яніння. Він повідомив, що йому нібито здалося, що він їде на "зелений" сигнал світлофора.

"Мій чоловік - добрий батько, ми з ним довго чекали на нашу доньку. Він дуже її любив та дбав про неї. Він був відповідальним водієм", - передає слова дружини покійного таксиста адвокат потерпілих.

У водія таксі без батька залишилася 9-річна донька.

Євген Мельниченко додав, що він також спілкувався й з родиною загиблих 49-річної жінки та 3-річної дівчинки. Жінка, яка в ДТП втратила матір та доньку, згадала, що покійна завжди говорила, що "онучка - це її найкращий подарунок на день народження".

Нагадаємо, у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка перекинулася посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дитина.

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