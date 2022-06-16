Втратили орієнтир: з Говерли рятувальники зняли сім'ю, яка заблукала

Втратили орієнтир: з Говерли рятувальники зняли сім'ю, яка заблукала

На Говерлі під час спуску заблукали жінка з чоловіком та йхня дитина.

Визволяти їх довелося рятувальникам.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, ввечері 15 червня до служби порятунку зателефонувала жінка та розповіла, що вона з сім'єю заблукала, коли спускалася з Говерли.

“На пошукові роботи вирушили рятувальники пошуково-рятувальних відділень Ворохти та Заросляка Івано-Франківської області. За дві години пошуків туристи були знайдені в районі гори Пожежевська”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Там також вкотре закликали громадян, які планують вирушати в гори, бути уважними.

Нагадаємо, що двоє дітей 10 та 12 років втопилися у кар'єрі неподалік Ужгорода.

Читайте також: