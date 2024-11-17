Втратили відчуття реальності: Жорін назвав, чому Захід за крок до катастрофи

На думку військового, гра в пацифістів західними політиками не тільки шкодить Україні, але і їм самим.
Сьогоднішній масований обстріл України окупантами показав рівень "зацікавленості" Москви у переговорах.
Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
"Рівень своєї зацікавленості сідати за стіл переговорів рф, здається, показала сьогодні максимально однозначно. Та, впевнений, це ніяк не вплине на потік дебільно-оптимістичних заяв зі сторони західних політиків", – різко заявив Жорін.
На думку військового, західні політики втратили відчуття реальності, не розуміють актуальних викликів. Жорін вважає, що телефонні дзвінки до Путіна чи прогнози щодо завершення війни в Україні на Заході роблять для свого електорату.
"І врешті, сьогоднішній демілітаризований толерантний Захід здебільшого втратив вміння використовувати свою силу. Гра в пацифістів не тільки нам шкодить. Вона і їх призведе до катастрофи", – підсумував заступник командира 3-ї ОШБр.
Раніше Максим Жорін пояснив, чому РФ не зацікавлена в переговорах.
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