Нова шахрайська схема з купівлею автівок: у поліції розповіли, як не потрапити у пастку

Лише за останню добу в Сумській області четверо людей стали жертвами шахраїв.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області.

Так, житель Сумщини втратив 25 000 грн, сплативши передоплату за автомобіль, що "продавався" на популярному сайті оголошень.

"Після переказу коштів зловмисник зник, а обіцяний автомобіль так і не був доставлений. Аналогічний випадок стався і з жителем Конотопського району", — йдеться в повідомленні.

Також читайте На Чернігівщині шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені ОВА

Інший потерпілий знайшов оголошення про грошову допомогу в соцмережах. Перейшовши за посиланням, він ввів дані картки на сторонньому сайті, внаслідок чого з його рахунку зникли гроші.

Також жінка отримала дзвінок від нібито представника банку, який попередив її про блокування картки. Дотримуючись інструкцій, вона втратила кошти.

Як убезпечити себе від шахраїв

Поліція наголошує на кількох важливих правилах:

Уникайте передплат, особливо під час купівлі через інтернет.

Завжди намагайтеся зустрітися з продавцем особисто.

Перевіряйте обліковий запис продавця, адже нові або профілі без відгуків можуть бути підозрілими.

Не вводьте особисті дані або дані картки на підозрілих сайтах.

Остерігайтеся оголошень про "безкоштовну допомогу" від невідомих джерел.

Пам’ятайте, що працівники банку не вимагатимуть особистої інформації або транзакцій телефоном.

Нагадаємо, на Буковині п’ятеро людей за добу втратили понад 400 тисяч гривень.

Читайте також: