Втратив 67 тисяч гривень через "допомогу" від благодійників: шахраї виманили гроші у жителя Сумщини

Правоохоронці вкотре наголошують: будь-які оголошення про "грошові допомоги" слід перевіряти, а особливо уважно ставитися до сайтів, що вимагають введення конфіденційних банківських даних.

66-річний мешканець Сумського району став жертвою шахраїв, намагаючись отримати благодійну допомогу. Чоловік знайшов оголошення в інтернеті про виплати від міжнародної організації та перейшов за вказаним у ньому посиланням.

Як пояснили у поліції Сумської області, посилання вело на фішинговий сайт, який візуально імітував інтерфейс банківського застосунку.

Ввівши всі необхідні дані, чоловік фактично передав аферистам доступ до свого банківського рахунку. Внаслідок цього з його картки зникло 67 тисяч гривень.

Заявник звернувся до поліції, де за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 КК України ("Шахрайство").

Правоохоронці вкотре наголошують: будь-які оголошення про "грошові допомоги" слід перевіряти, а особливо уважно ставитися до сайтів, що вимагають введення конфіденційних банківських даних. У більшості випадків за такими схемами стоять шахраї, які наживаються на довірливих громадянах.

Нагадаємо, раніше 55-річна жителька Тернопільського району втратила 400 000 гривень через шахрайський дзвінок. Поліція розпочала розслідування, закликаючи громадян бути обережними та не надавати свої дані незнайомцям.