Втратив багато крові: у Дніпрі розповіли про стан пораненого на "Південмаші" нацгвардійця

Втратив багато крові: у Дніпрі розповіли про стан пораненого на "Південмаші" нацгвардійця

Хлопець отримав важке поранення, через що втратив багато крові.

У Дніпрі у лікарнях залишаються троє поранених під час стрілянини на "Південмаші". Двоє з них перебувають у лікарні Мечникова, ще один - у 16-й міськлікарні.

Про стан пораненого, який перебуває у лікарні №16, розповів "Дніпро. tv" лікар-травматолог лікарні Ігор Гупалов.

Хлопець отримав важке поранення, через що втратив багато крові і переніс кілька операцій. Зараз пацієнт вже може ходити, але поки що перебуває під наглядом медиків.

Після виписки на нацгвардійця чекає курс реабілітації.

Як розповіли лікарі, прострілену руку врятували, вона працюватиме, але можливі ускладнення.



“У нього були травми грудної клітини, лівого плеча та передпліччя, і лівого стегна, вогнепальні поранення, була травма плечової артерії. Тому на момент находження в нашій лікарні хворому було виконані операції по обробці ран. Зараз стан пацієнта середньої важкості, ближче до задовільного. Лікування протікає без ускладнень, отримується лікування в повному обсязі", - розповів лікар.

Нагадаємо, що у лікарні Мечникова у Дніпрі перебували четверо поранених під час стрілянини на "Південмаші". Двох з них підготували до виписування.

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