Втратив багато крові: у Миколаєві хлопець порізав собі вени після сварки з батьками 

Правоохоронців викликали небайдужі містяни.
У Миколаєві підліток намагався накласти на себе руки. Хлопець пішов до місцевого парку і перерізав собі вени.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Хлопця вчасно помітили небайдужі, які викликали поліцію.
"Спільний автопатруль гвардійців та патрульної поліції несли службу з охорони громадського порядку в Заводському районі міста, коли надійшло повідомленням про те, що на алеї в місцевому парку перебуває юнак, який порізав собі вени", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці прибули на місце події за декілька хвилин. Вони побачили, що на лавці у парку лежить хлопець, на руках у якого досить глибокі порізи. Підліток уже встиг втратити досить багато крові. Хлопець сказав, що посварився з батьками, тому вирішив піти з життя.
Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області помер 4-річний хлопчик. Дитина отримала опіки.
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