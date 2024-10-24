Втратив доньку, дружину та сестру: у Сумах попрощалися з родиною, яка загинула під час атаки РФ

Унаслідок нещодавньої атаки ворога на Суми загинули дві жінки 62-х та 54-х років, а також дівчинка 14 років.
У четвер, 24 жовтня, у Сумах попрощалися з трьома членами родини Кушнарьових, в будинок яких 22 жовтня влучив російський "Шахед".
Про це повідомила Сумська міська рада.
"Сьогодні сумська громада прощалась із Анною, Іриною та Людмилою Кушнарьовими. Їх вбила Росія, атакуючи вночі 22 жовтня Суми. Дві жінки 62-х та 54-х років, а також дитина 14 років стали жертвами терору країни-агресора.", – йдеться в повідомленні.
Як зазначає "Кордон. Медіа", з сім'ї залишився в живих лише чоловік – Анатолій. Сьогодні він поховав доньку, дружину та сестру. Наразі чоловік проходить лікування. На похорон рідних Анатолія відпустили з медзакладу, зазначили у виданні.
Нагадаємо, 22 жовтня росіяни вдарили "Шахедом" по Сумах.
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