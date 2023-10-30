Втратив обидві руки на війні: Мережу розчулило відео із захисником та його маленьким сином

Чоловік втратив обидві руки на війни проти російських загарбників.
Мережу розчулили кадри із пораненим воїном і його маленьким сином. На них хлопчик підніс води татові-захиснику, який на війні з російськими окупантами втратив обидві руки.
Відео поширили у соцмережах.
Малюк акуратно підносить татові пластикову склянку води з соломинкою
"Виростає найбільш відважне та милосердне майбутнє покоління українців. Сльози навертаються…" – йдеться у підписі до кадрів.
Відомо, що чоловік втратив обидві руки на війни проти російських загарбників.
Українці побажали родині цього воїна сил пережити всі випробування. А також висловили гнів до окупантів, які спричинили стільки горя безлічі українських родин.
"О Господи, милосердний, за що таке нашим хлопцям і нашим діткам?", "Скільки горя принесли моєму багатостраждальному народу ці нелюди! Ніколи не забудемо і не пробачимо", "Синочок такий же неймовірний, як його татко! І як мама, я впевнена! Хіба можна зламати таких неймовірних людей?! Дай вам Боже сил побороти усі випробування!" – прокоментували користувачі мережі.
Раніше ми повідомляли, що Мережу зворушило відео прощання у лікарняній палаті 83-річної жінки з Китаю з 87-річним чоловіком, який помирає. Пара прожила разом 56 років.
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