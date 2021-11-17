Втратив орієнтир та зайшов на українські позиції: СБУ затримала бойовика-кулеметника так званої "ЛНР"

Втратив орієнтир та зайшов на українські позиції: СБУ затримала бойовика-кулеметника так званої "ЛНР"

Окупанти в окопах нерідко прикладаються до пляшки.

СБУ затримала на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР". Затриманий брав участь в обстрілі українських позицій у Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловік у 2018 році приєднався до бойовиків. На фронті він обіймав “посаду” кулеметника. Затримали злочинця, коли він втратив орієнтир та вийшов на позиції українських військових.

У нього виявили "Військовий квиток ЛНР", "тимчасове посвідчення" мешканця ОРДЛО, магазин від автомата Калашникова. Під час допиту чоловік зізнався, що до бойовиків пішов “постояти на кордоні”. Також він повідомив, що на позиціях окупанти нерідко випивають.

“Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за ст. 110 (“Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (“Участь у терористичній групі чи терористичній організації”). Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі СБУ.

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