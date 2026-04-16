Втрати армії РФ: експерт назвав критичну межу, після якої Кремль може "зламатися"

Російські військові

Російські окупаційні війська наближаються до критичної межі втрат, яка може зробити подальші бойові дії непосильними для Кремля. Попри мобілізаційні ресурси, виснаження живої сили ворога стає ключовим фактором стратегічного перелому.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі «КИЇВ24».

Критична межа для Кремля

За словами експерта, саме темпи знищення ворога є вирішальним фактором для повної зупинки наступу.

«Коли темпи поповнення критично не відповідатимуть рівню втрат, жодна армія, хоч би які плани мав Путін, просто не зможе воювати в такому режимі», — наголосив Кузан.

Він підкреслив, що цифра у 50 тисяч солдатів на місяць є тією позначкою, за якою система комплектування армії РФ почне давати незворотний збій.

Статистика «м’ясних штурмів»

Слова експерта підтверджуються шокувальними даними Міністерства оборони України. Під час останнього засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров навів статистику ціни російського просування: в середньому по фронту РФ втрачає 254 військових на кожен захоплений квадратний кілометр. На Донеччині цей показник сягає 428 окупантів за один квадратний кілометр.

Наразі Росія намагається компенсувати колосальні втрати за рахунок агресивного рекрутингу та великих грошових виплат, проте якість підготовки та спроможність системи відновлювати резерви з такою швидкістю стають дедалі сумнівнішими.