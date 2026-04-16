ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Втрати армії РФ: експерт назвав критичну межу, після якої Кремль може "зламатися"

Попри мобілізаційні ресурси, виснаження живої сили ворога стає ключовим фактором стратегічного перелому.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові / © Associated Press

Російські окупаційні війська наближаються до критичної межі втрат, яка може зробити подальші бойові дії непосильними для Кремля. Попри мобілізаційні ресурси, виснаження живої сили ворога стає ключовим фактором стратегічного перелому.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі «КИЇВ24».

Критична межа для Кремля

За словами експерта, саме темпи знищення ворога є вирішальним фактором для повної зупинки наступу.

«Коли темпи поповнення критично не відповідатимуть рівню втрат, жодна армія, хоч би які плани мав Путін, просто не зможе воювати в такому режимі», — наголосив Кузан.

Він підкреслив, що цифра у 50 тисяч солдатів на місяць є тією позначкою, за якою система комплектування армії РФ почне давати незворотний збій.

Статистика «м’ясних штурмів»

Слова експерта підтверджуються шокувальними даними Міністерства оборони України. Під час останнього засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров навів статистику ціни російського просування: в середньому по фронту РФ втрачає 254 військових на кожен захоплений квадратний кілометр. На Донеччині цей показник сягає 428 окупантів за один квадратний кілометр.

Наразі Росія намагається компенсувати колосальні втрати за рахунок агресивного рекрутингу та великих грошових виплат, проте якість підготовки та спроможність системи відновлювати резерви з такою швидкістю стають дедалі сумнівнішими.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie