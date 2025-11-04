Втрати армії РФ у війні проти України: Генштаб розкрив нові шокувальні цифри

ЗСУ відправили на «концерт до Кобзона» сотні росіян / © Associated Press

Станом на 4 листопада російська армія зазнала близько 1 145 670 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.11.25 орієнтовно склали:

танків — 11 326 (+5)

бойових броньованих машин — 23 532 (+1)

артилерійських систем — 34 249 (+42)

РСЗВ — 1 535 (+1)

засобів ППО — 1 235

літаків — 428

гелікоптерів — 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425)

крилатих ракет — 3 918 (+1)

кораблів / катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93)

спеціальної техніки — 3 990 (+1)

Нагадаємо, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донеччині, ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ.