Втрати армії РФ у війні проти України: Генштаб розкрив нові шокувальні цифри
Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 російських військових.
Станом на 4 листопада російська армія зазнала близько 1 145 670 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.11.25 орієнтовно склали:
танків — 11 326 (+5)
бойових броньованих машин — 23 532 (+1)
артилерійських систем — 34 249 (+42)
РСЗВ — 1 535 (+1)
засобів ППО — 1 235
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425)
крилатих ракет — 3 918 (+1)
кораблів / катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93)
спеціальної техніки — 3 990 (+1)
Нагадаємо, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донеччині, ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ.