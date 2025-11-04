ТСН у соціальних мережах

Втрати армії РФ у війні проти України: Генштаб розкрив нові шокувальні цифри

Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 російських військових.

ЗСУ відправили на "концерт до Кобзона" сотні росіян

ЗСУ відправили на «концерт до Кобзона» сотні росіян / © Associated Press

Станом на 4 листопада російська армія зазнала близько 1 145 670 втрат у живій силі від початку повномасштабного вторгнення до України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 російських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.11.25 орієнтовно склали:

  • танків — 11 326 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 532 (+1)

  • артилерійських систем — 34 249 (+42)

  • РСЗВ — 1 535 (+1)

  • засобів ППО — 1 235

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 77 860 (+425)

  • крилатих ракет — 3 918 (+1)

  • кораблів / катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 66 504 (+93)

  • спеціальної техніки — 3 990 (+1)

Нагадаємо, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, перебуваючи на Донеччині, ЗСУ посилюють тиск на Добропільському виступі та стримують наступ РФ на Покровськ.

