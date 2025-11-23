- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті 23 листопада: Генштаб оновив дані
Українські бійці протягом минулої доби ліквідуали понад 900 російських військових та знищили зброю та техніку окупантів.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 920 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати РФ від 24.02.22 по 23.11.25 сягнули 1165260 осіб.
Загальні втрати російської армії
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
особового складу — близько 1165260 (+920) осіб
танків — 11363 (+2)
бойових броньованих машин — 23615 (+8)
артилерійських систем — 34585(+26)
РСЗВ — 1549 (+2)
засоби ППО — 1248
літаків — 428
гелікоптерів — 347
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 83338 (+496)
крилаті ракети — 3981
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 67922 (+80)
спеціальна техніка — 4003 (+1).
Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські «Калібри» масово не працюють. Така рідкість запусків може свідчити про дефіцит і технічні збої.