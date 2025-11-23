ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
306
1 хв

Втрати РФ на фронті 23 листопада: Генштаб оновив дані

Українські бійці протягом минулої доби ліквідуали понад 900 російських військових та знищили зброю та техніку окупантів.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Російські військові

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

Минулої доби ЗСУ ліквідували 920 російських окупантів. Так, загальні бойові втрати РФ від 24.02.22 по 23.11.25 сягнули 1165260 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати російської армії

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1165260 (+920) осіб

  • танків — 11363 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23615 (+8)

  • артилерійських систем — 34585(+26)

  • РСЗВ — 1549 (+2)

  • засоби ППО — 1248

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 347

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 83338 (+496)

  • крилаті ракети — 3981

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 67922 (+80)

  • спеціальна техніка — 4003 (+1).

Нагадаємо, військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські «Калібри» масово не працюють. Така рідкість запусків може свідчити про дефіцит і технічні збої.

