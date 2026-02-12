ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
387
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Росіяни втратили ще п’ять танків та 65 артсистем.

Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ зросли ще на 770 окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 12 лютого ЗСУ знищили 1 250 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 770 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб

  • танків – 11 662 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.

  • артилерійських систем – 37 213 (+65) од.

  • РСЗВ – 1 641 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 299 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.

  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.

  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Як повідомлялося, NYT ошелешило даними про кількість загиблих на війні в Україні. Від початку війни загинуло, зникло безвісти або було поранено понад два мільйони осіб. Водночас близько двох третин — громадяни Росії. Торік, за даними нещодавнього дослідження, щомісяця в середньому гинуло майже 35 тисяч росіян.

