- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Росіяни втратили ще п’ять танків та 65 артсистем.
Станом на ранок 12 лютого ЗСУ знищили 1 250 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 770 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб
танків – 11 662 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.
артилерійських систем – 37 213 (+65) од.
РСЗВ – 1 641 (+3) од.
засоби ППО – 1 299 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.
крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.
спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Як повідомлялося, NYT ошелешило даними про кількість загиблих на війні в Україні. Від початку війни загинуло, зникло безвісти або було поранено понад два мільйони осіб. Водночас близько двох третин — громадяни Росії. Торік, за даними нещодавнього дослідження, щомісяця в середньому гинуло майже 35 тисяч росіян.