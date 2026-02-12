Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ зросли ще на 770 окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 12 лютого ЗСУ знищили 1 250 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 770 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб

танків – 11 662 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 025 (+5) од.

артилерійських систем – 37 213 (+65) од.

РСЗВ – 1 641 (+3) од.

засоби ППО – 1 299 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 442) од.

крилаті ракети – 4 270 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 141 (+172) од.

спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Як повідомлялося, NYT ошелешило даними про кількість загиблих на війні в Україні. Від початку війни загинуло, зникло безвісти або було поранено понад два мільйони осіб. Водночас близько двох третин — громадяни Росії. Торік, за даними нещодавнього дослідження, щомісяця в середньому гинуло майже 35 тисяч росіян.