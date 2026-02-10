- Дата публікації
- Укрaїнa
- 67
- 1 хв
Втрати РФ у війні проти України зросли: Генштаб оновив дані
Протягом доби 9 лютого воїни ЗСУ завдали росіянам серйозних втрат як у живій силі, так і в техніці.
ЗСУ минулої доби ліквідували 980 російських окупантів. Так, від початку війни загальні бойові втрати РФ сягнули 1 248 560 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Якими є загальні втрати РФ
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 248 560 (+980)
танків — 11 656 (+2)
бойових броньованих машин — 24 018 (+5)
артилерійських систем — 37 089 (+33)
РСЗВ — 1 637 (+0)
засоби ППО — 1 297 (+2)
літаків — 435 (+0)
гелікоптерів — 347 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198)
крилаті ракети — 4 270 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 2 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 77 734 (+182)
спеціальна техніка — 4007 (+1).
Раніше військовий припустив, чи змусять величезні втрати Кремль припинити війну. За його словами, реально оцінювати кількість втрат важливо, але рахувати їх як ключовий фактор для завершення війни — неправильно, бо Росія має великі людські ресурси та постійно поповнює армію.
Він додає: економічно зробити війну нестерпною для РФ реально, та людські втрати не зупинять її.
«Це теж дуже небезпечна штука. Брехати собі. Рахувати коли росіяни закінчаться — це абсолютно неправильна річ», — вважає він.