ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Втрати РФ у війні проти України зросли: Генштаб оновив дані

Протягом доби 9 лютого воїни ЗСУ завдали росіянам серйозних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Російський військовий

Російський військовий / © Associated Press

ЗСУ минулої доби ліквідували 980 російських окупантів. Так, від початку війни загальні бойові втрати РФ сягнули 1 248 560 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 248 560 (+980)

  • танків — 11 656 (+2)

  • бойових броньованих машин — 24 018 (+5)

  • артилерійських систем — 37 089 (+33)

  • РСЗВ — 1 637 (+0)

  • засоби ППО — 1 297 (+2)

  • літаків — 435 (+0)

  • гелікоптерів — 347 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198)

  • крилаті ракети — 4 270 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 2 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 77 734 (+182)

  • спеціальна техніка — 4007 (+1).

Раніше військовий припустив, чи змусять величезні втрати Кремль припинити війну. За його словами, реально оцінювати кількість втрат важливо, але рахувати їх як ключовий фактор для завершення війни — неправильно, бо Росія має великі людські ресурси та постійно поповнює армію.

Він додає: економічно зробити війну нестерпною для РФ реально, та людські втрати не зупинять її.

«Це теж дуже небезпечна штука. Брехати собі. Рахувати коли росіяни закінчаться — це абсолютно неправильна річ», — вважає він.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie