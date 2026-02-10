Втрати РФ у війні проти України зросли: Генштаб оновив дані

Російський військовий / © Associated Press

Реклама

ЗСУ минулої доби ліквідували 980 російських окупантів. Так, від початку війни загальні бойові втрати РФ сягнули 1 248 560 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.02.26 орієнтовно склали:

Реклама

особового складу — близько 1 248 560 (+980)

танків — 11 656 (+2)

бойових броньованих машин — 24 018 (+5)

артилерійських систем — 37 089 (+33)

РСЗВ — 1 637 (+0)

засоби ППО — 1 297 (+2)

літаків — 435 (+0)

гелікоптерів — 347 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 129 160 (+1 198)

крилаті ракети — 4 270 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 77 734 (+182)

спеціальна техніка — 4007 (+1).

Раніше військовий припустив, чи змусять величезні втрати Кремль припинити війну. За його словами, реально оцінювати кількість втрат важливо, але рахувати їх як ключовий фактор для завершення війни — неправильно, бо Росія має великі людські ресурси та постійно поповнює армію.

Він додає: економічно зробити війну нестерпною для РФ реально, та людські втрати не зупинять її.

«Це теж дуже небезпечна штука. Брехати собі. Рахувати коли росіяни закінчаться — це абсолютно неправильна річ», — вважає він.