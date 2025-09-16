- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії на фронті: до пекла потрапила майже тисяча окупантів
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ ліквідували 910 окупантів.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1096430.
Про це повідомив Генштаб у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1096430 (+910) осіб
танків — 11184
бойових броньованих машин — 23274 (+5)
артилерійських систем — 32810 (+26)
РСЗВ — 1490 (+2)
засоби ППО — 1217
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59719 (+310)
крилаті ракети — 3718
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 61770 (+72)
спеціальна техніка — 3965 (+1)
Нагадаємо, ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку в Донецькій області. У Генштабі розповіли, як 225-й штурмовий полк зачищав населений пункт.