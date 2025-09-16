ТСН у соціальних мережах

285
1 хв

Втрати Росії на фронті: до пекла потрапила майже тисяча окупантів

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

Світлана Несчетна
ЗСУ нищать ворога на передовій

ЗСУ нищать ворога на передовій / © Associated Press

Минулої доби ЗСУ ліквідували 910 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1096430.

Про це повідомив Генштаб у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1096430 (+910) осіб

  • танків — 11184

  • бойових броньованих машин — 23274 (+5)

  • артилерійських систем — 32810 (+26)

  • РСЗВ — 1490 (+2)

  • засоби ППО — 1217

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 341

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59719 (+310)

  • крилаті ракети — 3718

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 61770 (+72)

  • спеціальна техніка — 3965 (+1)

Нагадаємо, ЗСУ звільнили село на Покровському напрямку в Донецькій області. У Генштабі розповіли, як 225-й штурмовий полк зачищав населений пункт.

285
