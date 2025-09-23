- Дата публікації
Втрати Росії на фронті перетнули нову психологічну позначку: Генштаб назвав цифру
Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті: ЗСУ ліквідували 1010 окупантів.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1010 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1103580.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Втрати Росії на 23 вересня
Загальні бойові втрати російських військ станом на 23 вересня орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 103 580 (+1010) осіб,
танків — 11199 (+5),
бойових броньованих машин — 23282,
артилерійських систем — 33052 (+53),
РСЗВ — 1495 (+2),
засобів ППО — 1218,
літаків — 424 (+2),
гелікоптерів — 345 (+1),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62 486 (+485),
крилатих ракет — 3747,
кораблів/катерів — 28,
підводних човнів — 1,
автомобільної техніки та автоцистерн — 62 486 (+123),
спеціальної техніки — 3969.
Нагадаємо, у ворога почалися серйозні проблеми з логістикою біля Костянтинівки на Донеччині. Але попри втрати та ослаблення, російські війська продовжують штурмові дії на південь від міста.