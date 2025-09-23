ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
397
1 хв

Втрати Росії на фронті перетнули нову психологічну позначку: Генштаб назвав цифру

Минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті: ЗСУ ліквідували 1010 окупантів.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ЗСУ нищать окупантів

ЗСУ нищать окупантів / © СБУ

Минулої доби ЗСУ ліквідували 1010 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1103580.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Втрати Росії на 23 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 23 вересня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 103 580 (+1010) осіб,

  • танків — 11199 (+5),

  • бойових броньованих машин — 23282,

  • артилерійських систем — 33052 (+53),

  • РСЗВ — 1495 (+2),

  • засобів ППО — 1218,

  • літаків — 424 (+2),

  • гелікоптерів — 345 (+1),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62 486 (+485),

  • крилатих ракет — 3747,

  • кораблів/катерів — 28,

  • підводних човнів — 1,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 486 (+123),

  • спеціальної техніки — 3969.

Нагадаємо, у ворога почалися серйозні проблеми з логістикою біля Костянтинівки на Донеччині. Але попри втрати та ослаблення, російські війська продовжують штурмові дії на південь від міста.

397
