Втрати Росії станом на 23 серпня: Генштаб оновив дані

Армія РФ зазнає колосальних втрат: лише за добу ЗСУ ліквідували ще 840 окупантів. Оновленні дані оприлюднив Генштаб.

Втрати окупантів

Втрати окупантів / © Associated Press

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну й до 23 серпня 2025 року втрати противника склали приблизно 1 мільйон 75 тисяч 160 військових. Лише за останню добу ліквідовано ще 840 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1 075 160 (+840) осіб

  • танки — 11 129 (+5)

  • бойові броньовані машини — 23 164 (+4)

  • артилерійські системи — 31 858 (+23)

  • РСЗВ — 1 472

  • засоби ППО — 1 210

  • літаки — 422

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 935 (+148)

  • крилаті ракети — 3 598

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 59 512 (+86)

  • спеціальна техніка — 3 944

Нагадаємо, на бухті Новоросійська вибухнув український морський дрон-камікадзе, коли російські військові намагалися підняти його, щоб розглянути. Внаслідок вибуху загинуло п’ятеро російських елітних водолазів-розвідників.

Варто зазначити, що бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України 20 серпня знищили катер з російськими військовими в районі Залізного Порту Херсонської області і зняли цей факт на відео.

