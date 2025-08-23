- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 23 серпня: Генштаб оновив дані
Армія РФ зазнає колосальних втрат: лише за добу ЗСУ ліквідували ще 840 окупантів. Оновленні дані оприлюднив Генштаб.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну й до 23 серпня 2025 року втрати противника склали приблизно 1 мільйон 75 тисяч 160 військових. Лише за останню добу ліквідовано ще 840 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1 075 160 (+840) осіб
танки — 11 129 (+5)
бойові броньовані машини — 23 164 (+4)
артилерійські системи — 31 858 (+23)
РСЗВ — 1 472
засоби ППО — 1 210
літаки — 422
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 52 935 (+148)
крилаті ракети — 3 598
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59 512 (+86)
спеціальна техніка — 3 944
Нагадаємо, на бухті Новоросійська вибухнув український морський дрон-камікадзе, коли російські військові намагалися підняти його, щоб розглянути. Внаслідок вибуху загинуло п’ятеро російських елітних водолазів-розвідників.
Варто зазначити, що бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України 20 серпня знищили катер з російськими військовими в районі Залізного Порту Херсонської області і зняли цей факт на відео.